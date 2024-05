Leclerc-Sieg in Monaco bringt Spannung in WM-Kampf

„Eine krachende erste Runde und dann völlige Langeweile“, brachte es die Daily Mail zu Papier. Dem Sieger kann es egal sein. „Leclerc, du bist der Prinz von Monaco!“, urteilte die Gazzetta dello Sport. Erstmals seit fast drei Jahren gab es in der Königsklasse drei unterschiedliche Sieger in Serie aus drei verschiedenen Rennställen. Norris gewann in Miami, Verstappen knapp vor Norris in Imola und Leclerc im Fürstentum. Unklar ist, wer derzeit den schnellsten Boliden hat. „Wir hatten hier Probleme. Aber es wird wieder Strecken geben, auf denen wir besser sein werden“, sagte Verstappen. In der WM könne noch viel passieren, betonte der Niederländer. Wen Verstappen als größten Konkurrenten sieht? „Alle.“