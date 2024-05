Kärntner Designerinnen haben Herz für Handtaschen

Über Firma Five Forty vertrieben

Die Handtaschen der beiden jungen Kärntnerinnen werden über die Firma Five Forty vertrieben. Produziert werden sie in Italien. Die Marke Five Forty wird vom Dolce Vita inspiriert, und das spiegelt sich auch in der Optik wider. Wer beim Anblick der schicken Taschen an das glitzernde Meer, an Schlendern auf einer Promenade, besonderes Essen, guten Wein und die bunten Farben eines wunderbaren Urlaubs denken muss, der liegt richtig. Denn von dort kommen die Taschen auch her.