Raser (17): Führerschein futsch, Pkw beschlagnahmt

Ganz besonders eilig hatte es am späten Sonntagabend ein Führerschein-Neuling im Tiroler Unterland: Der 17-jährige Einheimische bretterte mit fast 200 km/h über die Inntalautobahn. Der junge Tempobolzer musste seinen Führerschein schon wieder abgeben. Ohne Auto wird er den aber so oder so nicht brauchen – denn das wurde beschlagnahmt!