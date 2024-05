Wechselfehler sorgt im Abstiegskampf für Chaos pur

Im Mittelpunkt: Donau. Denn beim 3:1-Sieg in St. Jakob/Ros. vollzog Gäste-Trainer Christian Trappitsch vier Einzel-Wechsel im laufenden Spiel – was so nur regelkonform gewesen wäre, wenn er einen davon in der Halbzeitpause getätigt hätte! „Wir haben extra den Linienrichter gefragt – er hat durchgewunken“, ärgert sich Trappitsch, ist sich seines Fehlers in der 92. (!) Minute (als er Hamdi brachte) aber durchaus bewusst.