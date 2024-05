WSG Tirol und GAK halten ihre Kapitäne an Bord

„Ich bin 2017 als Bundesliga-Stammspieler zum GAK in die Landesliga gewechselt, um meinen Herzensverein bei der Rückkehr in die Bundesliga zu unterstützen. Dass wir diesen einzigartigen Weg gemeinsam beschritten haben, erfüllt mich mit Stolz“, sagte Perchtold. Nun gelte es den GAK wieder in der Bundesliga zu etablieren.