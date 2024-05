Tirol soll unter die Top-20 der Industrieregionen

Betriebe verschieben Investitionen ins Ausland, internationale Aufträge bleiben aufgrund schwacher globaler Nachfrage aus und die teuren Löhne sowie die immer noch hohen Energiepreise im Vergleich zu anderen Ländern setzen heimische Unternehmen derzeit massiv unter Druck. Dazu kommt die schwindende Leistungsbereitschaft bei manchen Mitarbeitern. Als neu gewählter Präsident der Industriellenvereinigung (IV) in Tirol will der 60-jährige Max Kloger unter anderem die Abwanderung verhindern und unser Bundesland bis zum Jahr 2030 zu einem der Top-20 Industrieregionen Europas machen. „Derzeit befinden wir uns im Vergleich mit ähnlich strukturierten Regionen auf Rang 30“, erklärt der gebürtige Steirer, seit Jahren Chef der Tiroler Rohre in Hall.