Lukas Weißhaidinger ist „ein Knopf aufgegangen“

Starke Sprinter

In den Reigen der Topleistungen reihten sich auch Österreichs Sprinter ein. Markus Fuchs wurde über 100 m Zweiter in 10,25 (Ex-Weltmeister Yohan Blake wurde im Finale disqualifiziert), auch Magdalena Lindner belegte über 100 m Platz zwei in 11,57 Sekunden (im Vorlauf rannte sie mit 11,40 ihre zweitschnellste Zeit überhaupt) wie auch Karin Strametz über 100 m Hürden in 12,99. Einen glänzenden Sieg feierte zudem Enzo Diessl, der über 110 m Hürden mit 13,40 seinen eigenen U23-Rekord verbesserte. Die letzte Laufentscheidung sicherte sich schließlich Raphael Pallitsch über 1500 m in 3:37,42.