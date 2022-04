Messer-Mord in Algerien wird in Graz verhandelt

Ein 25-jähriger Algerier soll in seiner Heimat bei einer Rauferei einen Kontrahenten erstochen haben. Er flüchtete und wurde in der Steiermark aufgegriffen. Weil ihm in Algerien die Todesstrafe droht, sitzt er in Graz in U-Haft und wird nicht ausgeliefert. Er leugnet die Tat.