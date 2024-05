Pfingsten: Weniger Unfälle, 7500 „Stauflüchtlinge“

Abfahrverbote: 7500 Zurückweisungen

Tirol setzt in Sachen Urlauberverkehr bekanntlich auch im heurigen Sommer auf Abfahrverbote. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass Durchreisende im Falle eines Staus nicht etwa von der Autobahn abfahren und das niederrangige Straßennetz verstopfen. Am Pfingstwochenende gab es insgesamt 7500 Zurückweisungen in Tirol, berichtete das Land.