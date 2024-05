Pfingstreiseverkehr: Nach Süden geht‘s nur langsam

Das Pfingstwochenende ist da, und Österreicher und Deutsche brechen in Scharen in Richtung Italien auf. Entsprechend viel los war bereits am frühen Samstagmorgen auf den klassischen Reiserouten nach Süden, etwa am Tiroler Brenner und am Fernpass. Eine Baustelle auf der Tauernautobahn sorgte gar für drei bis fünf Stunden Zeitverlust.