Nächster Badeunfall: Patientin ins LKH geflogen

Die Badesaison in Kärnten hat erst vor Kurzem gestartet – und schon jetzt sind tragischerweise drei Todesopfer zu beklagen – nun kam es zum nächsten Badeunfall. Einsatzkräfte wurden am Samstag gegen 17.30 Uhr zum Ossiacher See gerufen. Laut ersten Informationen kam es zu einem Badeunfall. „Die Patientin wurde ins Krankenhaus geflogen“, bestätigt die Polizei der „Krone“.