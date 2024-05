Sonne, Meer, Kuh & Co.: Wie es auch günstiger geht

Die Lieblingsdestinationen der Steirer bleiben Kroatien, Italien, Griechenland, Spanien, „wobei die Autoanfahrt zumeist günstiger kommt als ein Flug“. Schlögl hat für uns die aktuell allergünstigsten Angebote herausgesucht: Für Eltern mit zwei Kindern (4 und 8) ist demnach eine Woche in der Hauptsaison in Kroatien um 1384 Euro zu kriegen (Insel Krk, Drei-Stern mit Frühstück), in Italien um 1305 Euro (Bibione, Appartement ohne Verpflegung). Die griechische Insel Kreta gäbe es in Halbpension ab 2730 Euro, Spanien schlage sich im Studio in Mallorca ohne Verpflegung mit 2960 zu Buche. Die Türkei könnte eine Familie all inklusive um 2900 genießen (bis zu zwei Wochen), Bulgarien am Sonnenstrand um 2500 Euro.