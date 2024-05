Steiermark als Kongress-Schauplatz immer beliebter

Die Nächtigungen der Tagungsindustrie in der Steiermark beliefen sich dabei auf 326.153 Nächtigungen bei 176.356 Teilnehmern. Mit einer Steigerung von 79 Prozent ist das die höchste Österreichs. Auch bei der Teilnehmerzahl konnte ein Plus von 45 Prozent verzeichnet werden. Veranstaltungen in Wirtschaft und Politik finden mit 52 Prozent am häufigsten im grünen Herzen Österreichs statt. Danach folgen Tagungen der Humanmedizin mit 20 Prozent und Firmen-Events im Technikbereich mit zwölf Prozent.