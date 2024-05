Sensation! UBSC Graz greift nach Basketball-Thron

Die Weichen zum Sieg stellte der UBSC Graz im fünften Semifinal-Spiel in Klosterneuburg Ende des dritten Viertels: Angeführt vor allem von Jeremy Smith verwerteten die Murstädter, bei denen sechs US-Amerikaner am Werk sind, ihre Würfe eiskalt, stellten den entscheidenden Vorsprung her – den man dann bis zum Ende auch erfolgreich im Hexenkessel verteidigte. Da gab‘s im Happyland dann lauter glückliche Gesichter bei den Grazern. Während die Halle in Klosterneuburg immer leiser wurde, es Pfiffe gab, fielen sich die Grazer Funktionäre, Trainer und Spieler um den Hals.