Die Meisterkicker des GAK feierten ihr Jubiläum

Auf den Tag genau 20 Jahre ist es her. Am 15. Mai 2004 feierte der GAK den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Mit einem 1:1 zuhause gegen Pasching und dem gleichzeitigen 1:4 der Austria in Mattersburg stand fest: Die „roten Teufel“ sind erstmalig in ihrer Geschichte österreichischer Fußballmeister. Eine knappe Woche später holte man sich im Elferschießen gegen die Wiener auch noch den Cupsieg und damit das Double.