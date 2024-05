Enzianblüte rund um die „Steinerne Miarz“

Bei unserem Tipp zur Großebenhütte kann der aussichtsreiche Rappoldkogel (1928 m) gut integriert werden. So oder so, mit der eindrucksvollen „Steinernen Miarz“, einer in den 50er Jahren errichteten Marienstatue auf dem Wölkerkogel (auf 1706 m), wird die Tour erst komplett. Fazit: Almspaziergang im Herzen des steirischen Randgebirges.