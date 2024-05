Thriller wartet! „Aber wir holen uns den Titel!“

Am Sonntag waren rund 4000 Fans in Linz mit dabei. Der Gästesektor zum Bersten voll, schon vor dem Anpfiff ging die Post ab. „Wir werden neuer Meister“, stand auf einem Transparent, die Anhänger schrien sich die Kehle aus dem Hals. Doch dann der Dämpfer: Salzburg in Hartberg in Führung – und Sturm nach 20 Minuten zurück. Die Truppe von Christian Ilzer wirkte nervös, verständlich. Der letzte Schritt ist bekanntlich der schwierigste. Doch ein Geschenk des LASK nahm Kiteishvili an – 1:1 (30.)! Die Sturm-Fans wieder in Party-Stimmung!