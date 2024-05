Muttertag: Überraschung Mama, wir haben gewonnen!

Viele kreative und lustige Motive

Gesagt, getan! Es trudelten in den vergangenen Wochen kreative, lustige und spannende Motive in unserer Redaktion ein. Aus dem Ober- und Unterland, von jung bis jugendlich. Kompliment an alle Teilnehmer: Jede Einsendung hätte den Hauptgewinn verdient gehabt, der heuer besonders attraktiv ist: Ein Tag lang hautnah beim Dreh der beliebten TV-Serie „Der Bergdoktor“ dabei zu sein, dabei Hans Sigl und TV-Kollegen bei Aufnahmen über die Schulter zu blicken. Dieser Wunsch erfüllt sich für Anna-Maria Kammerlander (12) aus der Gemeinde Fügenberg. Sie wird mit ihrer Mama kommenden Mittwoch (15. Mai) beim Fantag in Going dabei sein. Die „Krone“ wird berichten . . .