Trotz Risiko! Sprung in den Einser-Bob für Olympia

Transfers im Fußball? An der Tagesordnung. Transfers im Bobsport? Nicht alltäglich. Aber: Ein St. Pöltner zeigt, dass es das gibt. Daiyehan Nichols-Bardi springt künftig nicht mehr in den Bob von Jakob Mandlbauer, sondern in jenen der österreichischen Nummer-1-Mannschaft! Der Ex-Sprinter wechselt ins Team Teigl, um seine Chancen auf Olympia zu verbessern – allerdings ganz nicht ohne Risiko.