„Mit 9,99 muss ich nicht mehr nachdenken“

In Graz wird sich der 28-Jährige warm laufen, am 17. Mai greift er dann in St. Pölten voll an: „Dieses Meeting ist für mich sehr emotional, dort hab ich in den letzten Jahren jedes Mal eine neue Bestmarke erzielt. Und die Rückenwind-Garantie zeichnet es aus. Ich kann es kaum erwarten, die 10,00 zu brechen!“