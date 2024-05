Silberner Simon sorgt in Heimat für Olympia-Flair

Tiroler Vizeweltmeister Simon Bucher ist am Wochenende beim 10. internationalen Schwimm-Meeting im Innsbrucker Tivoli-Freibad die große Attraktion. Der 23-Jährige startet über 50 Meter Kraul in einem K.o.-Bewerb. Vor den Olympischen Spielen in Paris wartet noch die EM in Serbien.