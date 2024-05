Von Körperverletzung bis sexueller Übergriff

Vom 02. bis 05. Mai 2024 fand in Zell am Ziller Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest – das traditionelle Gauder Fest mit ca. 30.000 Festgästen statt. Aufgrund der Erkenntnisse aus den letzten Jahren plante das Bezirkspolizeikommando Schwaz gemeinsam mit der örtlichen PI Zell am Ziller und Unterstützung der Landesverkehrsabteilung, Einsatzabteilung (Einsatzeinheit, Bereitschaftseinheit, Schnelle Interventionsgruppe, Diensthundeführer) und des Landeskriminalamtes auch heuer wieder einen umfassenden verkehrs-, kriminal-, sicherheits- und ordnungspolizeilichen Einsatz mit insgesamt 110 Polizistinnen und Polizisten, um das Fest entsprechend überwachen und für Sicherheit der Festgäste sorgen zu können.