Petition für Zebrastreifen ist bereits gestartet

Petition: „Offene Ohren im Ort“

Auch die Wahl-Stroblerin Susanne Riedel holte im Frühling Erkundigungen in der Sache ein. Sie blieb frustriert zurück. Ihre Unterschriftenaktion für die Erneuerung der Zebrastreifen soll der Sache nun Gewicht verleihen. „Ich bin auf viele offene Ohren im Ort gestoßen“, sagt die Initiatorin. Ihre Petition liegt bei Nahversorger, Trafik und in Restaurants in Strobl auf.