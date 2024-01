Faschings- und Afterwork-Spaß am Benediktinermarkt

Der traditionelle Faschingsumzug findet heuer am Faschingsdienstag in Waidmannsdorf nicht statt, dafür gibt es ab 12 Uhr ein Faschingstreiben am Benediktinermarkt. Livemusik wird geboten sowie ein Krapfen-Wettessen. Auch die Osterwitzgasse wird zur Karnevalszone, dort treiben es die Narren am Faschingshöhepunkt bunt. „Nächstes Jahr soll der Faschingsumzug wieder durchgeführt werden“, sagt Bürgermeister Christian Scheider, der auch verrät, dass die beliebten Afterwork-Partys am Markt im Sommer eine Fortsetzung finden. „Die fünfte Auflage des vom ehemaligen Stadtrat Markus Geiger im Jahr 2020 ins Leben gerufenen Events ist gesichert“, sagt Scheider.