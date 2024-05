„Echte Tuner bringen niemals Menschen in Gefahr!“

Am kommenden Samstag (4. Mai) veranstaltet Schablas übrigens zum neunten Mal die inzwischen größte Auto- und Tuningmesse am Red-Bull-Ring in Spielberg. Unter dem Titel „Low Scty goes Red Bull Ring“ (vormals „PS Arena“) will Schablas ein „Disneyland für Auto-Enthusiasten“ schaffen – wo man legal Vollgas geben kann und auch für die ganze Familie etwas dabei ist. Denn: „In der Tuning-Szene spielt Gemeinschaft und sich gegenseitig helfen eine große Rolle!“, betont der Tuning-Fan.