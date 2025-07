Susi Stach: „Gott ist die Liebe, nicht der Hass“

Es gibt in der ersten Folge eine Schlüsselszene, wo es bei einem Pfarrfest zu regnen beginnt und der Pfarrer alle in die Kirche scheucht, wo sie Schutz vor dem Nass haben. Plötzlich werden drinnen Würstel gegessen, es wird Bier getrunken und Hunde laufen herum. Wo sind denn ihre Grenzen gelagert, was man in einer Kirche machen darf und was nicht?

Warum sollte man in einer Kirche nichts essen dürfen? Was soll denn daran schlecht sein? Vielleicht ist so eine Szene für Kirchgänger auch eine Art A-Ha-Erlebnis, denn warum sollte etwas essen respektlos sein? Das ist ganz natürlich und menschlich. In einer Szene ist dann auch eine Schlange in der Kirche. Das war gruselig, denn sie war echt und ich habe sie angegriffen. Das machte ich einmal und nie wieder. (lacht)