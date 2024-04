Wie Lebensmittel unsere Gene beeinflussen

Grüntee, Trauben und Blaubeeren gegen Krebs

So werden bestimmte Lebensmittel aufgrund ihrer epigenetischen Wirkung mit einem geringeren Risiko für die Entstehung von Krebs in Verbindung gebracht. Als Beispiel dafür können die im Grüntee enthaltenen Catechine – eine Gruppe an sekundären Pflanzenstoffen -genannt werden. Ihr Verzehr verringert nachweislich das Risiko für bestimmte Krebsarten wie Brust-, Eierstock-, Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Auch das in roten Trauben und Blaubeeren reichlich enthaltene Resveratrol hat eine epigenetische Wirkung und kann so das Wachstum von Tumorzellen reduzieren.