Süßstoff Aspartam steht unter Krebsverdacht

Tatsächlich sterben jedoch weltweit an den Folgen von Krebs durch Tabakrauch jährlich 2,4 Millionen Menschen und an den Folgen von Krebs durch den Konsum von verarbeitetem Fleisch nur 34.000 Menschen. Die aktuelle Einstufung von Aspartam in die Gruppe 2B bedeutet konkret, dass der Süßstoff möglicherweise krebserregend ist, dass es aber derzeit nicht genügend Beweise für eine sichere Einschätzung gibt. Gleichzeitig heißt dies aber auch, dass die Studienlage es nicht mehr erlaubt, Aspartam als völlig bedenkenlosen Süßstoff zu betrachten.