Tulwitz: Wie ein ganzer Ort zum Fahrerlager wird

Eifrige Arbeit im Fahrerlager

Die italienischen Top-Teams errichten in Tulwitz eine regelrechte Boxenanlage zwischen zwei Service-Trucks, bieten eine kleine Hospitality an. Christian Merli, seit 2016 am Rechberg ungeschlagen, legt derweil selbst Hand an, um die Aufhängung für die GoPro auf seinem Boliden zurecht zu schleifen. Viele Fahrer und Mechaniker nächtigen gleich direkt vor Ort. Nicht so Lokalmatador Schwaiger: „Schlafen tu ich zu Hause, ich hab ja nur eine halbe Stunde hin.“