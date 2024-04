Panoramafahrt durchs Weltkulturerbe

Sommersonnenwende in der Wachau

Am 22. Juni 2024 fährt ein Sonderzug direkt von Wien zum Wachauer Feuerzauber in Spitz an der Donau – einer der wohl beeindruckendsten und stimmungsvollsten Sommersonnwendfeiern der Wachau. Eine Buchung im Infocenter ist erforderlich. Auf der Wachaubahn verkehren an diesem Abend zusätzlich drei Zugpaare. Besucherinnen und Besucher können das abendliche Spektakel bequem und autofrei mit den Zusatzzügen genießen. Tickets, Angebote und Fahrplan sind hier abrufbar.