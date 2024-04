Gehetzter Benko | Nur heißer Dampf

Geht Ihnen dieses ewig gleiche, gefühlt schon 1000 Mal gesehene kurze Auftrittsvideo von Milliardenpleitier René Benko auch schon auf die Nerven? Wie er mit eingezogenem Kopf mit einem Mikro in der Hand in Richtung eines Tisches und einer Bank schreitet. Der ORF hat anscheinend nur diese eine Sequenz im Archiv. Besser gesagt: hatte. Denn gestern lieferte der Tiroler Ex-Immojongleur neues Bildmaterial, als er überraschend im Innsbrucker Gericht auftauchte. Dort erschien er offensichtlich, um sich eine Rechtfertigung für das Nichterscheinen bei einem weit unangenehmeren Auftritt zu verschaffen: Denn zeitgleich war er zum Parlaments-U-Ausschuss geladen. Und welches Bild hinterließ der gestrauchelte Ex-Wunderwuzzi? Ein Körpersprache-Experte findet, Benko sei sichtlich „ziemlich am Limit“. Zu sehen waren tiefe Ringe unter den Augen, ein ängstlicher Blick, er wirke gehetzt, hieß es. Die Innsbrucker Bilder werden in den nächsten Wochen wohl die alten, so oft wiederholten, ersetzen. Aber wirkt nun Benko wirklich so viel anders? Da dürfen die Körpersprache-Experten durchaus noch weiter in die Tiefe gehen. Denn hat er nicht auch auf den alten Bildern irgendwie ängstlich und gehetzt gewirkt? Obwohl er damals noch der von vielen so bewunderte Aufsteiger war, in dessen Händen alles zu Gold wurde. Der dabei aber, woran auch Conny Bischofberger heute in ihrer „Krone“-Kolumne erinnert, mittlerweile viele Menschen in den Abgrund gerissen hat und sich dafür verantworten muss.