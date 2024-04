Zahnarzt bohrte eine Schraube direkt ins Hirn

Arzt verschwindet, will Not-OP nicht übernehmen

Er habe vor Schmerz geschrien, nachdem der Arzt ihm durch den Kiefer gebohrt habe, schilderte er der IHA. „Die Schraube blieb in dem Bereich stecken, in dem sich das Hirnwasser hinter der Augenwand befindet“, erklärte er. Der Arzt habe ihn schließlich geröntgt, den Fehler festgestellt und ihn umgehend selbst in ein Krankenhaus gefahren. Danach sei er verschwunden.