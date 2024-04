Ganzes Land an Rangnick: „Bitte, bleib bei uns!“

Fürsprecher in München

Die Münchner rund um Sportvorstand Max Eberl wollen die Nachfolge von Thomas Tuchel zügig regeln, eine Entscheidung in dieser Woche scheint das Ziel zu sein. Rangnick hat in München in jedem Fall Fürsprecher, darunter Sportdirektor Christoph Freund, mit dem er erfolgreich in Salzburg gearbeitet hatte.