Nach dem Vienna City Marathon ist vor dem Wings for Life World Run. Am 5. Mai versammeln sich in Wien auf dem Ring 13.500 Menschen, um für diejenigen zu laufen, die es selbst nicht können. Wolfgang Illek, Fundraising-Leiter der Stiftung Wings for Life, betonte unlängst beim Warm-Up-Event in Wien: „Eine Querschnittslähmung kann jeden treffen.“