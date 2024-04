Wilde Stadtbesucher bekommen eigenes Fotoalbum!

Stadtbewohner können zukünftig über eine Website melden, wenn Hase, Dachs und Co in der Umgebung gesichtet werden. „StadtWildTiere“ sammelt Sichtungen von Wildtieren in Städten, um das Bewusstsein der Einwohner für die biologische Vielfalt in städtischen Gebieten in ganz Mitteleuropa zu schärfen.