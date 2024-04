„Das werden wir Willi nicht durchgehen lassen!“

„Das will ich schwarz auf weiß sehen“

Für StR Rudi Federspiel und die Innsbrucker FPÖ ein „absolutes No-Go“. „Das will ich schwarz auf weiß sehen, ob das in Ordnung sein soll wie von BM Willi behauptet. Es muss ja einen Akt dazu geben. Wir werden eine Anfrage vorbereiten und von unserem Anwalt prüfen lassen“, sagt Federspiel.