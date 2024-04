Klage in Causa Pema: Strafe aus Stadtkassa bezahlt

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) lehnte sich in einem ORF-Interview 2020 zum Thema Wohnungsleerstand weit aus dem Fenster. Er behauptete, dass im damals neu errichteten Pema-2-Turm in Innsbruck von 173 Wohnungen mehr als 90 leer stünden, quasi ein Paradebeispiel für Wohnraum-Spekulation. Mit seiner Aussage setzte er sich in die Nesseln. Die Strafzahlung beglich die Stadt.