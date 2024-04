Einbrecher schlugen in drei Bundesländern zu

Am 8. Dezember 2023 verübten die Männer einen abendlichen Einbruch in einem Wohnhaus in Leopoldsdorf im Marchfeld im Bezirk Gänserndorf (NÖ) und ergriffen die Flucht. Das Opfer hatte die Polizei alarmiert, die die zwei Männer (30, 38) auf einem Feld fassen konnte. Ein mutmaßlicher Komplize, der 29-jährige Lenker des Fluchtfahrzeuges, wurde noch am selben Abend geschnappt.

Drei Bundesländer im Visier

Im Zuge von Ermittlungen konnten dem Trio Einbruchsdiebstähle in Einfamilienhäuser in Niederösterreich in den Bezirken Melk, Neunkirchen, Bruck an der Leitha, St. Pölten-Land, Tulln, Mistelbach, Mödling, Gänserndorf, Baden und Korneuburg sowie in der Steiermark in St. Margarethen bei Knittelfeld im Bezirk Murtal zugeordnet werden. Auch in einem Gastronomiebetrieb in Friesach im Bezirk Sankt Veit an der Glan in Kärnten schlugen die Männer zu.