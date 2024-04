Tausende tierische Frackträger mitten in Wien

Am 25. April findet seit 2008 jedes Jahr der Welt-Pinguin-Tag statt. Er soll darauf hinweisen, dass diese flugunfähigen Seevögel trotz ihrer Präsenz und Darstellung als niedliche Meeresbewohner vom Aussterben bedroht sind. Wir haben interessante Fakten über die Frackträger gesammelt und einen Ort in Wien besucht, an dem tausende Pinguine zum Greifen nahe sind.