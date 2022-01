Pinguine: Verschwindet das Eis, ertrinken Küken

Expedition in die Antarktis

Greenpeace-Aktivisten sind aktuell auf dem Weg in die Antarktis, um der Öffentlichkeit und Politikern weltweit die atemberaubende Artenvielfalt vor Ort aufzuzeigen, die dringend geschützt werden muss. Wissenschaftler an Board werden Forschungen an Pinguinkolonien durchgeführen, von denen viele noch nie zuvor untersucht wurden.