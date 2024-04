„Wir greifen in der Champions League voll an!“

Die Hypo-Riesen kürten sich zum zwölften Mal zum österreichischen Volleyball-Meister. Die Tiroler Schmetter-Helden setzten sich in der „Best-of-7“-Serie gegen Hartberg mit 4:0 durch. Manager Hannes Kronthaler blickt aber schon in die Zukunft: „Wir wollen in der Champions League voll angreifen.“