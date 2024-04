Kein Wunder! Tirol krönt sich zum Volleyball-Champ

Die Kulisse in Hartberg stimmte – die Fans wollten eine Sensation in Form eines Sieges des TSV sehen. Man machte die Rechnung allerdings ohne den Wirt, in Form von Hypo Tirol. Der Favorit, der Nicolai Grabmüller früh in der Partie verletzt vorgeben musste, war in den entscheidenden Ballwechseln wieder eiskalt zur Stelle. „Das ist ihre Klasse, wir haben toll aufgeholt, können bei 20:20 in Führung gehen, machen dann einfache Punkte aber nicht. Daraufhin ziehen sie davon und spielen den Satz mit individueller Klasse heim“, musste Hartberg-Manager Markus Gaugl nach dem 21:25 zugeben.