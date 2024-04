Gastronomenpaar Eselböck sagt dem Burgenland Adieu

Zwölf Jahre führten die Gastronomen Eveline (64) und Walter (67) Eselböck das Boutiquehotel „Drahteselböck“ in Rust. Vor kurzem haben die Eheleute es an Emanuel Grasl aus St. Margarethen verkauft und ihr 300 m² großes Stadthaus in Rust Tochter Barbara und Schwiegersohn Alain Weisgerber vom Spitzenrestaurant Taubenkobel in Schützen am Gebirge überlassen, um in Kroatien ein neues Leben zu beginnen.