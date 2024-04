Fahrerflüchtiger Lenker wurde ausgeforscht

Der Lenker, der am Samstagabend auf der Südbahnstraße in Leoben einen Verkehrsunfall verursacht hatte und Fahrerflucht beging, konnte nun dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 42-jährigen Mann aus Leoben. Er hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit dem Pkw einer 19-Jährigen aus Leoben.