Ohne Zahnbürste zum Pokal für die Geschichtsbücher

Wahnsinn! West Wien gewann am Samstag gegen Final-4-Gastgeber Schwaz tatsächlich den ÖHB-Cup. Als erster Zweitligist in Österreichs Handball-Historie – und als klarer Underdog gegen das HLA-Topteam, erst in der letzten Runde vom Grunddurchgangs-Sieg verdrängt. „Ich kann es nicht glauben, das ist einfach sensationell“, strahlte Trainer Roland Marouschek, von dessen 16 Assen neun noch U18-spielberechtigt sind. „In diesem Sinne: Kinder an die Macht!“ Seine Boygroup lag dank des 42-jährigen Tormann-Oldies Uvodic (hatte teils 55 Prozent Abwehrquote) stets vorne, 1:45 Minuten vor Ende noch +3 (28:25) – ehe man nach zwei 2-Minuten-Strafen nur mehr vier Feldspieler auf dem Parkett hatte und der 28:28-Ausgleich fiel. „Da dachte ich, dass wir das Spiel aus der Hand geben“, spürte Kapitän Paul Pfeifer eine „negative Stimmung“. Nix da. Denn es folgte mit ihm der „Sieger-Flieger“. „Was sie sich da überlegt haben“, zwinkerte Topscorer Clemens Möstl (7), Bruder von Team-Hexer Consti. „Es ist einfach unbeschreiblich.“