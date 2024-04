Emotion pur: Zhou bricht in Tränen aus

Dabei war seine Rennperformance weder in die eine noch in die andere Richtung ein besonderer Grund für extravagante Gefühlsausbrüche gewesen. Platz 14 war nicht die erhoffte Sensation oder die Bestätigung des Sprints mit Platz neun, aber auch kein Weltuntergang. Das war es auch nicht, das den Sauber-Piloten so ins Emotionschaos abdriften hat lassen. Vielmehr realisierte der 25-Jährige, dass sein Kindheitraum soeben wahr geworden war: das Beenden eines Heimrennens in der Formel 1. „Danke an alle Fans“, funkte er an die Box. Und tatsächlich: Die Fans bejubelten ihren Lokalhelden beim Aussteigen derart frenetisch, dass Zhou nicht anders konnte, als loszuweinen.