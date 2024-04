„Ich hoffe, dass unser Titel vergessen wird“

Was sich nicht ändert: „Unser Vorteil ist, uns in die Spieler hineinversetzen zu können. Wir wollen ihnen helfen, den nächsten Schritt zu erreichen.“ Der heißt Meistertitel. Den letzten holte Klosterneuburg 2012 – mit Damir und Damir als Spieler. „Das bleibt Teil unseres Lebens. Aber ich hoffe, dass unser Titel einmal vergessen wird – so viele weitere wünsche ich dem Verein!“