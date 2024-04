„Wir werden wieder zeigen, wer der GAK ist!“

Sieben Spiele sind in Liga zwei noch zu spielen. Der GAK führt die Tabelle souverän mit acht Punkten Vorsprung an. Am Sonntag (Matinee um 10.30) könnte der Polster mit einem Sieg gegen St. Pölten wieder anwachsen. Die Fans hoffen, dass es die letzte Frühschicht in der Zweiten Liga ist. Torjäger Daniel Maderner feiert gegen die „Wölfe“ ein spezielles Jubiläum.