Düstere Botschaften: FPÖ gegen den „EU-Wahnsinn“

Vorwürfe gegen Doskozil

Ein Hauptbetroffener vom „Versagen der EU“ und der Bundespolitik sei beim Thema Migration das Burgenland, stellte Landesparteiobmann Alexander Petschnig fest: „Die Versäumnisse, das Nicht-Handeln wirkt auf die nationale und regionale Ebene hinunter.“ Kritik übte er auch an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Dieser mime zwar den Hardliner, sei aber ein „sicherheitspolitischer Schaumschläger“. In seiner Funktion als Landespolizeidirektor habe Doskozil 2015 in einem Arbeitspapier geschrieben, dass flächendeckende Grenzkontrollen unter Einhaltung der Verhältnismäßigkeit nicht umsetzbar seien. „Man muss zu dem Schluss kommen, der Landeshauptmann will die Grenze nicht sichern“, so Petschnig.