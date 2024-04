„Schmerzen aushalten zu müssen, ist gemein“

Der Mediziner war am Donnerstagabend in der „ZiB 2“ zu Gast. Im Interview gab er der Volksanwaltschaft recht, dass es kein entsprechendes Schmerzmanagement in Österreichs Alten- und Pflegeheimen gebe. Darunter fallen für Eisner etwa ein Abklären und weiteres Beobachten der Schmerzen sowie ein Plan zur Betreuung. Um das umzusetzen, bräuchte es mehr ausgebildetes Personal und in diesem Zusammenhang auch mehr Studienplätze, genauso klare Anweisungen von Ärztinnen und Ärzten.